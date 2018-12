Balón de Oro: Ada Hegerberg gana como la mejor futbolista del mundo

La gala del Balón de Oro 2018 tuvo un momento histórico para el fútbol mundial al premiar a la primera futbolista femenina con el máximo galardón, la cual fue para la delantera noruega del Olympique de Lyon francés, Ada Hegerberg, en la ceremonia que se celebra en el Grand Palais de París.

Ada Martine Stolsmo Hegerberg, noruega de 23 años, es figura indiscutible en el equipo femenino del Lyon, con el que ganó la Copa de Francia, la Liga de Francia y la Champions League, en sus 3 últimas ediciones. Toda una proeza.

Además, fue la máxima goleadora de la Champions League Femenina de la UEFA y recibió el premio como la mejor futbolista del año por la BBC en 2017.

Olympique Lyonnais player Ada Hegerberg wins the first women's Ballon d'Or of the history! #ballondorpic.twitter.com/VftyQ8VDec