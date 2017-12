Aubameyang ya no quiere jugar en el Real Madrid y está cerca de este club

El goleador gabonés Pierre-Emerick Aubameyang ha admitido que está abierta la posibilidad de dejar el Borussia Dortmund, aunque aseguró que ya no piensa mucho en el Real Madrid.

Muchos recuerdan que hace algunas temporadas, Aubameyang no dudaba en soltar que su sueño era jugar en el Real Madrid ya que se lo había prometido a su abuelo.

“No he firmado, es cierto. El mercado está abierto, también para mí. ¿Jugar en el Real Madrid? Ese ya no es mi deseo, no pienso mucho en ello”, expresó.

Pero eso no fue todo. El todavía goleador del Borussia Dortmund indicó que tiene posibilidades de llegar al Atlético de Madrid y aceptó que ello depende de la marcha de Antoine Griezmann. Aubameyang quiere dejar la Bundesliga.

“Todos saben que ellos (Atlético de Madrid) están buscando jugadores por el mundo. Creo que Griezmann puede salir y pueden pasar muchas cosas, todo puede suceder”, concluyó.