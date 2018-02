Aubameyang se despide del Borussia Dortmund

Pierre Emerick Aubameyang es el nuevo jugador del Arsenal, pero se hizo un nombre cuando militó en el Borussia Dortmund alemán, club con el que consiguió muchos triunfos y con el que, probablemente, ha tenido sus mejores años; el equipo al cual le dedicó unas emotivas palabras en su cuenta oficial de Instagram tras su viaje hacia la Premier League.

Sabemos que Arsenal se llevó al gabonés por un monto de 63 millones de euros, acabando con los 4 años en los que Aubameyang permaneció en Dortmund. Hubo tensión entre el jugador y le directiva del BVB, se notaba la ansiedad del delantero por salir de la Bundesliga, de hecho, hacia varias fechas que no era considerado ni en la lista de convocados.

Para nadie era ya una novedad ver el bajo rendimiento que Pierre Emerick Aubameyang demostraba en los entrenamientos, muchos dicen que por su enorme deseo de migrar hacia otras ligas. Pero con la salida de “Auba”, las asperezas parecen haberse limado y en su cuenta oficial de Instagram envió un sentido mensaje para los hinchas del Borussia Dortmund.

“Nunca olvidaré estos 4 años y medio en Borussia porque todos ustedes me dieron la fuerza para alcanzar el nivel al que llegué. Agradezco a la familia de Dortmund, a los seguidores, al club, al personal y a mis compañeros de equipo. En primer lugar, perdón por todo lo sucedido en el último mes. Quise marcharme el verano pasado, pero no pudo ser. ¡Tal vez no elegí la mejor manera de hacerlo, pero todos saben que Auba es un loco! y sí, soy un niño loco, ¡jajajaja! He cometido errores, pero nunca con maldad. Nunca olvidaré estos cuatro años y medio en Borussia Dortmund porque todos ustedes me dieron la fuerza para alcanzar el nivel que tengo ahora. ¡Gracias a toda la familia BVB, a los seguidores, al club, al personal y, por supuesto, a mis compañeros de equipo! ¡Tu Auba17!” publicó en su red social.