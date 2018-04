Atlético Tucumán vs The Strongest EN VIVO ONLINE por la Copa Libertadores

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el Estadio Monumental José Fierro, no dejes de ver ninguna de las incidencias del partido entre Atlético Tucumán vs The Strongest por la jornada 4 del Grupo C de la Copa Libertadores, el cual tendrá lugar este miércoles 25 de abril a las 5.15 pm (hora peruana), el cual será transmitido por la señal de FOX Sports 3.

Atlético Tucumán vs The Strongest | Posibles Alineaciones

Atlético Tucumán: Augusto Batalla; Nicolás Romat, Rafael García, Andrés Lamas, Gabriel Risso; Guillermo Acosta, Rodrigo Aliendro, Alejandro Melo, Nery Leyes, Gervasio Núñez; y Luis Rodríguez.

The Strongest: Pablo Caballero; Maximiliano Ortiz, Fernando Marteli, Edison Carcelén, Marvin Bejarano; Jhasmani Campos, Raúl Castro, Diego Wayar, Walter Veizaga; Pablo Escobar y Edis Ibargüen.

El Atlético Tucumán argentino y el The Strongest boliviano, que, con tres puntos, son tercero y cuarto del grupo C de la Copa Libertadores, respectivamente, se enfrentarán este miércoles en la cuarta jornada en busca de una victoria que los meta en zona de clasificación a los octavos de final.

El grupo lo lidera el Libertad paraguayo con nueve unidades, seguido por el Peñarol uruguayo con tres y mejor diferencia de goles que argentinos y bolivianos.

El The Strongest buscará vengarse de la derrota sufrida en la jornada anterior, el 18 de abril, por 1-2 ante el Atlético Tucumán en La Paz.

Los argentinos luchan en la Superliga por entrar a la zona de clasificación para la Copa Sudamericana del próximo año. Los dirigidos por Ricardo Zielisnki son decimoquintos con 34 puntos y empataron sin goles este domingo ante el Unión.

En el torneo doméstico llevan cinco partidos sin derrotas, de los cuales ganaron dos.

Ante el Unión, se rompió el tendón de Aquiles de la pierna derecha el delantero Javier Toledo, quien estará fuera de las canchas unos seis meses.

El entrenador, Ricardo Zielinski, reconoció que su equipo sufre un “desgaste físico” por la “seguidilla” de partidos y que es probable que realice cambios en la alineación ante los bolivianos.

El The Strongest, dirigido por el venezolano César Farías, llegó al país el domingo por la noche, el lunes se entrenó y este martes sólo tiene previsto reconocer el estadio José Fierro.

Ante los tucumanos regresará el defensa ecuatoriano Edison Carcelén, que cumplió una jornada de suspensión.

Para que los habituales titulares lleguen descansados a este encuentro, Farías presentó un equipo con varios suplentes este sábado en la victoria por 3-0 como local ante el Sport Boys.

Al cabo de nueve jornadas, el The Strongest es segundo del grupo B de la Liga Boliviana con 22 puntos, a seis del líder San José, que jugó un partido más, y ya se encuentra clasificado para la siguiente fase, en la que se medirá con el Oriente Petrolero.

En la quinta jornada de la Copa Libertadores, el Atlético Tucumán recibirá al Peñarol el 2 de mayo y el The Strongest hará lo propio con el Libertad al día siguiente.