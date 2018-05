Atlético Tucumán vs Peñarol EN VIVO ONLINE por la Copa Libertadores

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Estadio Monumental José Prieto, no dejes de ver ninguna de las incidencias del partido entre Atlético Tucumán vs Peñarol por la fecha 5 del Grupo C de la Copa Libertadores, la cual tendrá lugar este miércoles 2 de mayo a las 5.15 pm (hora peruana), la cual será transmitida por la señal de FOX Sports 2.

Atlético Tucumán vs Peñarol | Posibles Alineaciones

Atlético Tucumán: Batalla, Villagra, Rafael García, Cabral, Risso, Núñez, Leyes, Aliendro, Acosta, Rodríguez, Díaz.

Peñarol: Dawson, Arias, Varela, Formiliano, Hernández, Rodríguez, Estoyanoff, Rodríguez, Pereira, Canobbio, Fernández.

Atlético Tucumán vs Peñarol | La Previa

El Grupo C se ha vuelto uno de los más disputados en la Copa Libertadores, y este miércoles 2 de mayo verá medirse a dos rivales que aún se encuentran con chances de obtener sus boletos hacia los octavos de final, es decir el Atlético Tucumán argentino contra el clásico Peñarol de Uruguay. Ambos cuentan con 6 puntos.

Peñarol ya se encuentran concentrados e instalados en el Hotel Sheraton de Tucumán, a esperas de pisar el gramado de juego del Monumental José Fierro y con la única duda para el once del técnico Leonardo Ramos sería la presencia del zaguero Fabricio Formilia quien presentó dolor tras el partido contra Progreso del torneo local uruguayo.

Precisamente, en la Primera División Uruguaya, el Peñarol anda segundo con 33 puntos, a dos de distancia del parcial líder que es el Nacional con 35. En la última jornada, la 14, Peñarol venció a Progreso por 1-0 con gol de Fidel Martínez a los 13 minutos y en la jornada se verá las caras con el Defensor Sporting.

Por su parte, el Atlético Tucumán viene haciendo una campaña de menos a más, con dos triunfos consecutivos de 2-1 sobre The Strongest como visitante en el Estadio Hernando Siles de La Paz y 3-0 en la vuelta al cuadro boliviano con goles Leandro Nicolás Díaz (30), Gervasio Núñez (44), Luis Miguel Rodríguez (89).

En cuanto a su participación en la Superliga Argentina, el Atlético Tucumán suma 34 puntos que lo colocan en el puesto 15, muy lejos de zona de clasificación a la Libertadores de 2019, pero está 6 unidades de cupos de Copa Sudamericana que lo detenta Unión con 40.

Ambos equipos, Atlético Tucumán y Peñarol, empatados con 6 puntos, están obligados a ganar si desean prevalecer sus chances de clasificar hacia los octavos de final e intentar alcanzar al líder del Grupo C, el Libertad paraguayo que tiene 9.