Atlético Tucumán vs Libertad EN VIVO ONLINE por la Copa Libertadores

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el Estadio Monumental José Fierro de la ciudad argentina de Tucumán, no te pierdas el encuentro de ida del Grupo C de la Copa Libertadores entre el Atlético Tucumán vs Libertad, el cual tendrá lugar mañana martes 13 de marzo a las 5.15 pm (hora peruana) el cual será transmitido por la señal de FOX Sports 2.

Atlético Tucumán vs Libertad | Posibles Alineaciones

Atlético Tucumán: Augusto Batalla; Cristian Villagra, Rafael García, Andrés Lamas, Gabriel Risso Patrón; David Barbona, Nery Leyes, Guillermo Acosta, Favio Álvarez; Leandro Díaz y Javier Toledo.

Libertad: Rodrigo Muñoz; Alan Benítez, Antolín Alcaraz, Paulo da Silva, Salustiano Candia; Ángel Cardozo Lucena, Cristian Riveros, Sergio Aquino, Danilo Santacruz; Antonio Bareiro y Santiago Salcedo.

Atlético Tucumán vs Libertad | La Previa

El Atlético Tucumán, que no levanta cabeza en la Superliga argentina y deambula por la zona baja de la clasificación, debutará este martes en el Grupo C de la Copa Libertadores en su estadio ante el duro Libertad, que es tercero en el Apertura paraguayo y no contará con Jorge Recalde por lesión.

El Decano argentino lleva cuatro partidos sin triunfos, de los cuales perdió los últimos dos.

El viernes pasado cayó por 1-3 ante Talleres y quedó decimoquinto entre 28 equipos con 25 puntos, a 21 del líder Boca Juniors.

Sin embargo, el entrenador Ricardo Zielinski planteó un equipo con varias modificaciones para que los habituales titulares lleguen descansados al partido ante Libertad.

El volante Rodrigo Aliendro sufrió dolores musculares ante Talleres y su presencia está en duda.

Luis Rodríguez, delantero e ídolo del club, estará ausente por una lesión.

Quien regresará al equipo es el lateral izquierdo Cristian Villagra, que estuvo de baja porque le donó médula ósea a su hermano Gonzalo.

Libertad, por su parte, perdió este viernes su invicto al caer en casa ante Sol de América por 1-2 y quedó tercero en el Apertura con 11 puntos, a 5 de Olimpia.

Los paraguayos llegaron al país esta madrugada y por la tarde se entrenarán en las canchas del San Martín de Tucumán, clásico rival del Decano.

Libertad, campeón del Apertura 2017, jugó con un equipo mixto ante Sol de América porque la prioridad es la Libertadores.

El delantero Santiago Salcedo, una de las principales figuras del equipo, solo jugó 30 minutos este viernes.

Jorge Recalde estará ausente en la formación del conjunto paraguayo al sufrir una lesión de rodilla.