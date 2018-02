Atlético Madrid vs Valencia VER EN VIVO: EN DIRECTO por LaLiga Santander

EN DIRECTO El Wanda Metropolitano albergará el partido Atlético Madrid vs Valencia, que podrás seguirlo EN VIVOONLINE este domingo 04 de febrero a partir de las 14:45 (horario peruano) por la jornada 22 de LaLiga Santander. El duelo será transmitido por la señal de DirecTV Sports.

Atlético Madrid vs Valencia | Alineaciones

Atlético Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Godín, Lucas; Correa, Koke, Saúl, Carrasco; Griezmann y Diego Costa.

Valencia: Neto; Montoya, Vezo, Paulista, Gayà; Soler, Parejo, Kondogbia, Gayà; Santi Mina y Rodrigo.

Atlético Madrid vs Valencia | La previa

Atlético Madrid y Valencia compiten este domingo en el Wanda Metropolitano en las alturas de la Liga, en un duelo por el podio de más de tres puntos, tras el 0-0 de la primera vuelta en Mestalla, tan decisivo para los locales, que recuperan a Diego Costa, como para los visitantes, a seis puntos.

La vuelta después de dos partidos de baja por lesión del atacante hispano-brasileño, con tres goles y dos asistencias en sus cinco encuentros hasta la fecha en su segunda etapa en el club, marca el choque en el conjunto rojiblanco, rearmado con el 3-0 a Las Palmas de la anterior jornada y ante una cita que asume como transcendente.

Porque la victoria no son sólo tres puntos más, sino cuatro por el efecto que genera ganar la diferencia particular entre ambos en el caso de un hipotético empate a puntos en la tabla, y porque, sumado a la renta que ya tiene de por sí a estas alturas sobre su adversario, sería un incontestable golpe de autoridad.

Tal panorama, a la vez, carga de presión al Valencia, ante una final, sin margen de error, para creer en la segunda posición de la Liga y para sostener la tercera plaza, con el Real Madrid al acecho. Derrotado en cuatro de las últimas seis jornadas, necesita ganar sí o sí.

De eso depende encarar el resto del campeonato a nueve puntos, que serían diez por la diferencia particular, o a tres del segundo puesto del Atlético Madrid, inamovible ahí desde hace seis jornadas mientras aguarda algún tropiezo del Barcelona para luchar por mucho más, por un liderato que de momento avista muy lejos: a once puntos.

El duelo se presenta vibrante. Segundo contra tercero, Diego Simeone contra Marcelino García, dos pizarras afinadas hasta el mínimo detalle y dos equipos de indudable potencial ante 90 minutos de altísima intensidad. No permite otra cosa un choque de tal calibre, que el Atlético Madrid afronta con una sola baja: Filipe Luis.

Diego Costa ya está listo. Lesionado hace dos semanas, fuera de los últimos dos partidos oficiales de su equipo, el delantero regresa directo al ataque titular. Ahí se sumará a Antoine Griezmann, reencontrado con su versión más determinante en 2018.

Motor clave de 64 puntos de su equipo en los últimos tres años y medio, ha marcado tres goles en los tres partidos más recientes, que se elevan a ocho más cuatro asistencias en los últimos doce encuentros, superados ya los altibajos con los que inició la temporada, la menos productiva suya de rojiblanco en cuanto a goles.

Desde ese ataque y un once ofensivo, con Ángel Correa y Yannick Carrasco por los extremos y con el traslado de Koke Resurrección al medio centro junto a Saúl Ñíguez, aborda el partido de este domingo el Atlético Madrid, con la alineación y la idea muy definida por Simeone desde el primer día de entrenamientos de esta semana.

Además de Diego Costa, por Fernando Torres, y Yannick Carrasco, por el citado Gabi, el técnico presentará dos novedades más en el equipo titular respecto al 3-0 frente a Las Palmas: el lateral derecho Sime Vrsaljko, por Juanfran Torres, y el central Stefan Savic, por José María Giménez. A su lado se mantiene Diego Godín.

También repiten en el once Jan Oblak en la portería y Lucas Hernández en el lateral izquierdo, en el que aún no está disponible Filipe Luis. El brasileño será baja por noveno encuentro consecutivo entre una lesión muscular, primero, y una tendinopatia aquilea, después, una vez que aún no ha recibido el alta médica.

Enfrente, el Valencia viaja con la intención de sumar tres puntos para reengancharse a la lucha por la segunda posición en el campeonato, ya que su rival le aventaja en seis y no quiere que se amplíe la distancia, además de que debe tratar de evitar que el Real Madrid le alcance en la clasificación.

El principal hándicap para el conjunto valenciano es que esta complicada visita le llega en medio de las semifinales de la Copa del Rey ante el Barcelona, que le derrotó el pasado jueves por 1-0 en el Camp Nou en el choque de ida y al que recibirá este jueves en Mestalla con la esperanza de remontar y acceder a la final.

Ese definitivo choque puede influir en los planes de Marcelino García Toral, aunque el complicado panorama de lesiones que tiene le deja sin mucho donde elegir.

En el encuentro en Barcelona se añadió a la lista de bajas Andreas Pereira, que estará entre tres y seis semanas ausente por una lesión muscular.

Las únicas novedades respecto a esa última cita serán Geoffrey Kondogbia, que fue baja pero que podría estar en el encuentro, y Simone Zaza, que, aunque estuvo en el banquillo, no pudo jugar por enfermedad y en principio sí que estaría a disposición del técnico asturiano.

Con este panorama, se espera que Marcelino devuelva la portería a Neto y mantenga en el centro de la defensa a Vezo y a Paulista, pues son los únicos centrales de los que dispone. En los flancos defensivos, aunque podría haber alguna novedad, parece probable que continúen Montoya y Gayà.

En el centro del campo, la duda va a estar entre Kondogbia y Coquelin, ya que el técnico no va a prescindir del capitán Parejo.

En la zona más ofensiva, aunque vuelve Zaza, el entrenador no podrá alinear a Luciano Vietto, en cuya cesión en este mercado de invierno el Atlético Madrid incluyó la llamada ‘cláusula del miedo’ que le impedirá enfrentarse a su ex equipo.

Por lo tanto, Rodrigo, Santi Mina y Zaza se repartirán los dos puestos más ofensivos, mientras que en las bandas, sin Guedes ni Pereira, parece que Carlos Soler y Maksimovic son los destinados a la titularidad con el joven Ferran Torres en el banquillo para darles relevo.

La otra opción sería que Lato entrara en la defensa para que Gayà adelantara su posición, tal y como ocurrió en el partido de Liga contra el Real Madrid.