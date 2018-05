EN VIVO: Atlético Madrid vs Arsenal por el pase a la final de la Europa League

Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Atlético Madrid vs Arsenal por la semifinal de la Europa League. Ambos clubes protagonizan el partido más atractivo de la llave en el Wanda Metropolitano, que se juega hoy 3 de mayo desde las 2.05 pm (hora peruana) por la transmisión de ESPN 2. Además, podrás seguir el minuto a minuto vía ONLINE en esta previa.

Atlético Madrid vs Arsenal: alineaciones

Atlético Madrid: Oblak, Godín, Giménez, Hernández, Gabi, Vitolo, Saúl, Koke, Partey, Diego Costa y Griezman.

Arsenal: Ospina, Nacho Monreal, Koscielny, MUstafi, Bellerín, Özil, Wilshere, Ramsey, Xhaka, Welbeck y Lacazette.

Árbitro: Gialucca Rocchi (Italia).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Atlético Madrid vs Arsenal Atlético Madrid 0 Arsenal FC 0 7' hace 2 minutos Koscielny se encuentra lesionad y tendido en el campo de juego. Se lamenta Wenger, parece venir el primer cambio para los ingleses. 5' hace 4 minutos Diego Costa tuvo la más clara del partido en estos minutos. Define mal y el balón pasa muy arriba del larguero. 3' hace 6 minutos Atlético Madrid mantiene la posesión, pero no profundiza en el campo rival. 1' hace 9 minutos Se inicia el partido en el Wand Metropolitano. Atlético Madrid recibe al Arsenal por la Europa League. Inicio / Fin Todo queda listo para el partido en el Wanda Metropolitano. hace 12 minutos Así formará el Arsenal: Ospina, Nacho Monreal, Koscielny, MUstafi, Bellerín, Özil, Wilshere, Ramsey, Xhaka, Welbeck y Lacazette. hace 12 minutos Así formará Atlético de Madrid: Atlético Madrid: Oblak, Godín, Giménez, Hernández, Gabi, Vitolo, Saúl, Koke, Partey, Diego Costa y Griezman. hace 12 minutos

Atlético Madrid vs Arsenal: previa

Después de 26 partidos, 18 triunfos del Atlético Madrid, seis empates, dos derrotas, 46 goles a favor y nueve en contra, el estadio Wanda Metropolitano recibe este jueves su primera noche decisiva, con el conjunto rojiblanco enfrentado al Arsenal por la final de la Europa League en un compromiso trepidante.

Un partido definitivo, sin excusas ni matices para el Atlético Madrid; en su casa, alentado por un campo abarrotado, con la mínima ventaja que aporta el épico 1-1 de hace una semana en el estadio Emirates y con la ambición que exige un duelo que aún permanece incierto y que propone un desafío que no admite ninguna concesión camino de Lyon.

Ahí, será la final de la Europa League del próximo 16 de mayo y ahí apunta el equipo rojiblanco desde el Wanda Metropolitano, escenario de una racha imponente del conjunto local, ganador allí de diez de sus últimos once partidos, todos sin goles en contra, pero que no valdrá de nada si no la mantiene este jueves en un momento crucial.

Desde los dieciseisavos de final hasta ahora, en el partido de vuelta de las semifinales, en el que el Atlético dispone de Jan Oblak, baja el pasado domingo en Vitoria por una sobrecarga en el gemelo, y de su delantera Antoine Griezmann-Diego Costa, juntos de nuevo en el ataque del conjunto rojiblanco cinco duelos después.

Enfrente, el Arsenal, en el que puede ser el último partido europeo de Arsene Wenger al mando del equipo, afronta el desafío de corregir toda una temporada en un solo encuentro y lograr así, con la victoria luego en una hipotética final, el pase a la Champions League.

En lo que puede ser la despedida europea de Wenger, el Arsenal parte con la tarea de alcanzar su primera final europea desde que cayeran en la Champions en 2006 ante el Barcelona y quitarse la espina clavada de aquella Copa de la UEFA perdida ante el Galatasaray hace 18 años.