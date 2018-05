Diego Simeone también espera decisión final del TAS

Diego Simeone, entrenador del Atlético Madrid, sufrirá este miércoles la final de la Europa League desde el ‘destierro’ de la grada, fuera del banquillo, alejado de la línea de banda, sin la intensidad de tener tan cerca el desarrollo de un partido decisivo… si el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) no lo evita con medidas cautelares de última hora.

El club rojiblanco ya las ha pedido al organismo con sede en Lausana, pero, a un día del encuentro, aún no hay notificación del TAS en ese sentido, por lo que, de momento, el técnico no podrá sentarse en el banquillo, además de todas las restricciones que supone una sanción en el caso de un técnico en competiciones UEFA.

No podrá tener contacto con sus futbolistas, no sólo en el campo durante la acción del encuentro, sino también en el vestuario desde el momento en que su equipo entre en el estadio de Lyon. Germán ‘Mono’ Burgos asumirá entonces el papel de primer entrenador.

“Lo hemos vivido ya en el partido con el Arsenal en casa, donde él estuvo delante del equipo. Más allá de la tristeza que me genera no poder estar en principio en esta final, sí me ampara una gran sensibilidad con Germán. Nos conocemos desde hace una vida, tenemos los sentimientos similares y entendemos el fútbol de la misma manera. Por eso son tantos años juntos”, expresó Diego Simeone.

“El partido de referencia puede ser el otro día con el Arsenal, donde el equipo se movió muy bien y trabajó naturalmente. Somos un equipo muy trabajado y confío absolutamente en la presencia de Germán adelante del equipo”, abundó Simeone, pendiente de si una suspensión cautelar de la sanción del TAS le permite ejercer como técnico en la final de este miércoles en el Parc OL de Lyon.