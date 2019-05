Antoine Griezmann se despidió de los hinchas del Atlético Madrid con emotivo mensaje

Antoine Griezmann eligió cerrar una etapa importante en su carrera con el Atlético de Madrid. El delantero conversó con Diego Simeone, entrenador del club, Miguel Ángel Gil, consejero delegado, y otros directivos para anunciar su partida.

Después de dialogar con los miembros de la institución, el ‘Principito’ grabó un mensaje publicado en las redes sociales del cuadro ‘albirrojo’. En este contenido, el galo se dirigió a todos los fanáticos.

“Quería hablar con ustedes, fanáticos. He tomado la decisión de irme, de ver otras cosas, tener otros desafíos. Me ha costado coger ese camino, pero es lo que siento, es lo que necesito. Quería agradecer el cariño que me han dado durante en estos cinco años”, confesó ‘Grizzi’.

El jugador del Atlético Madrid también aprovechó el emotivo momento para recordar los buenos momentos vividos desde que llegó al club procedente de la Real Sociedad hace cinco campañas.

“Aquí gané mis primeras copas, mis primeros trofeos importantes con un club. La verdad que han sido momentos increíbles que siempre recordaré. Los llevo en el corazón, no es fácil para un jugador tener tanto cariño”, indicó.

Por última, Antoine Griezmann agradeció a todos los hinchas del Atlético que siempre le acompañaron en el Vicente Calderón, Wanda Metropolitano o cualquier otro escenario en el que vio a un hincha ‘colchonero’.

“Querían que ustedes (hinchas) sean los siguientes después del entrenador y el club en saber. Muchas gracias por todo. Lo he dejado todo en el campo, intenté ser un chico bueno con las fotos que me han pedido”, finalizó.