Atlas vs Chivas EN VIVO ONLINE por la Liga MX

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el Estadio Jalisco no dejes de ver ninguna de las incidencias del partido entre los equipos de Atlas vs Chivas por la fecha 16 del Clausura 2018 de la Liga MX, el cual tendrá lugar este viernes 20 de abril a las 7.00 pm (hora peruana), cotejo que será transmitido por la señal de ESPN Play Norte.

Atlas vs Chivas | Alineaciones

Atlas: por confirmar

Chivas Guadalajara: por confirmar

Atlas vs Chivas | La Previa

Es verdad que las Chivas Guadalajara han optado por darle prioridad a la Liga de Campeones de la CONCACAF en cuyo partido de ida han vencido por 2-1 al Toronto FC, sacando ventaja para la vuelta que tendrá lugar en el Estadio AKRON.

Pero de vuelta al torneo azteca, contra el Atlas los del Chivas Guadalajara volverán a emplear suplente, para mantener frescos y libres de lesiones a sus hombres más importantes para el cotejo ante el cuadro canadiense.

Al respecto, el directivo del “rebaño sagrado”, Francisco Gabriel De Anda comentó: “Así lo hicimos desde hace dos partidos. Cuando tienes claro lo que quieres, el resultado de corto plazo no puede cambiar tu forma de pensar. A nosotros no nos mueve eso, lo tenemos muy claro todos. No solo es para darle descanso al cuadro titular, es porque estos chavos ya están listos. No son improvisados”.

Lo cierto es que el Chivas solo suma 15 unidades en el Clausura que le han valido la décimo sexta colocación, visitando a un Atlas que ha tenido una temporada para el olvido, anda penúltimo (17) con 14 puntos.