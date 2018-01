Atlas vs América EN VIVO ONLINE con Alexi Gómez por la Liga MX

EN VIVO y EN DIRECTO, con el Estadio Azteca como escenario, no te pierdas ninguna de las acciones del partido entre el Atlas vs América por la cuarta fecha del Clausura 2018 de la Liga MX a las 22:00 horas (hora peruana), el cual será transmitido por Televisa.

Atlas vs América | Alineaciones

Atlas: por confirmar

América: por confirmar

Árbitro: Adonai Escobedo

Asistentes: José Camargo Callado, José Alfredo López Cruz

Cuarto hombre: Oscar Macías Romo

Recinto: Estadio Azteca (87,000 espectadores)

Atlas vs América | La Previa

El Atlas no viene pasando por un buen momento en las primeras tres fechas del Clausura mexicano ya que no han podido sumar ningún al tener 3 derrotas consecutivos y con un Alexi Gómez que si bien ha estado de titular y ya ha dado algunas asistencias de gol, aún no logra despuntar en el equipo rojinegro

Asimismo, Atlas se encuentra en un momento de transición tras haber despedido a su entrenador José Guadalupe Cruz, dejando como interino a Gerardo Espinoza. En los últimos días se ha voceado al técnico de la Selección de Venezuela, Rafael Dudamel, como opción para dirigir a Gómez y compañía.

Por su parte, América pasando un momento de relativa regularidad al ubicarse en el puesto 7 con 5 puntos (1 victoria, 2 empates) e irá en búsqueda de su segundo triunfo para posicionarse más arriba en la tabla del Clausura.

Las “águilas” podrían darle minutos en cancha al volante colombiano Andrés Ibarguen, quien tuvo su debut con los “cremas” la semana pasada en el empate a cero los Pumas UNAM; asimismo, podría tener su primer partido con el América el francés Jérémy Ménez, el cual ha tenido experiencia europea en la Ligue 1, Seria A y la liga turca.