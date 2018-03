Así informa la prensa mundial sobre las llaves de cuartos de final

Este viernes desde la sede principal de la UEFA se dio a conocer las llaves de los cuartos de final de la Champions League que dará inicio este 3 y 4 de abril (ida) y 10 y 11 (vuelta). Uno de los duelos más atractivos será el de Juventus vs Real Madrid. Además, Barcelona y Roma se verán las caras en esta etapa. Las llaves la completan el Liverpool vs Manchester City y el Sevilla vs Bayern Munich.

La prensa internacional destacó el evento desde Nyon, Suiza, y tuvo diferentes reacciones con lo que se vivirá el próximo mes con las llaves de Champions League.

Son 8 clubes los que buscarán el pase a la sigueitne fase y van en busca del trofeo más preciado a nivel de clubes.

calendario de la Champions League