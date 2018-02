Así informa la prensa de España y de Francia la victoria del Real Madrid al PSG

La prensa deportiva española recoge en sus portadas de este jueves, el 3-1 del Real Madrid ante el Paris Saint-Germain (PSG), en los octavos de final de la Champions League.

Con una imagen de los hombres de Zidane celebrando el triunfo, el diario Marca abre su portada con: “El Madrid saca su orgullo y remonta a lo campeón”. Asimismo, resalta la “locura total en el Bernabéu con el arreón final del equipo que aún manda en Europa”.

En la crónica del partido, señala que “el Madrid nunca se fue” y califica a al PSG como “un gran rival” que en esta temporada “no está habitado a la derrota”. Asimismo, destaca la actuación de Neymar, quien “dominó gran parte del segundo tiempo, pero terminó encajando tres goles”.

En sus páginas interiores, el diario enaltece a Cristiano Ronaldo como “el rey de La Champions” y “el que nunca falla”, resaltando el “nuevo doblete del luso en otra noche continental”. De igual forma, destaca el “golpe de efecto magistral del técnico en el once y en los cambios” y lo titula “El cambiazo de Zizou”.

Asimismo, Marca subraya la jugada de Marco Asensio: “En cinco minutos demostró lo que vale. Es un jugador diferente. No hay uno igual en el panorama español”. Por su parte, AS titula su edición de este jueves con: “¡Cómo no te voy a querer!” y señala los goles de Cristiano Ronaldo y la remontada de Marcelo. Igualmente, recoge las palabras de Zidane tras el encuentro con los franceses: “La Champions es una competición que nos pone”.

El diario madrileño titula su crónica con: “Este sí es el Madrid”, y resalta la participación de Asensio, quien “lanzó la carga final cuando mandaba el PSG” . Da importancia al doblete de Cristiano y destaca la “impresionante” actuación de Neymar.

El diario catalán Mundo Deportivo abre su portada con un abrazo entre Cristiano y Neymar tras finalizar el duelo y titula “Neymal”. Señala que “el brasileño y un PSG muy bisoño se arrugan ante un Madrid con más oficio en Europa”.

“El PSG no da la talla” es el titular de la crónica del encuentro. Resalta que “gracias a los cambios de Zizou, el Real pasó de ver peligrar el pase a casi sentenciarlo con dos goles en el 83’ y el 86’”.

En sus páginas interiores, el diario catalán acredita a Asensio como el mejor de su equipo durante la disputa, y califica su aparición como “clave para la remontada merengue”. Asimismo, define como “un diamante para el centro del campo parisino” al francés Rabiot.