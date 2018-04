"Arsene Wenger no se fue del Arsenal, lo botaron"

Esta semana se anunció que Arsene Wenger dejaba el Arsenal, luego de 22 años en el banquillo ‘Gunner’, noticia que conmocionó a todos en la Premier League de Inglaterra.

Sin embargo, se empiezan a conocer los primeros detalles de este alejamiento, aunque de manera no oficial. Es que según The Sun, Arsene Wenger no decidió marcharse del club, sino que fue la directiva del Arsenal la que decidió echarlo.

Todavía le quedaba un año más de contrato al DT galo y su intención era cumplirlo, pero Arsenal ya lo quería ver lejos. A cambio, le propusieron pagarle los 12,5 millones que restaban. Arsene Wenger aceptó, siempre según The Sun.

El club londinense ha caído en un bache de resultados que lo han alejado de la Champions League y de pelear por el título o, al menos, ser protagonista, en la Premier League. Ello lo saben en el Emirates y por ello quieren un cambio radical.

Y empezaron por la cabeza. Decidieron poner fin al ciclo de Wenger luego de 22 años.