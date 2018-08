Arsenal vs West Ham EN VIVO por la Premier League

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Emirates Stadium no te pierdas el minuto a minuto del partido entre los cuadros del Arsenal vs West Ham por la fecha 3 de la Premier League, la cual se llevará a cabo este sábado 25 de agosto a las 9.00 am (hora peruana), cotejo que será transmitido por la señal de DIRECT TV Sports.

Arsenal y West Ham United buscan este fin de semana su primera victoria en la Premier League, en una tercera jornada en la que sobresale el partido que enfrenta el lunes en el estadio de Old Trafford a dos gigantes como son Manchester United y Tottenham Hotspur.

Dos equipos, ‘Gunners’ y ‘Hammers’, que han iniciado este curso un nuevo proyecto: los del norte de Londres con el español Unai Emery en el banquillo y los del este de la capital con el chileno Manuel Pellegrini. Sin embargo, en las dos primeras fechas los resultados les han sido adversos a ambos.

Inició también una nueva etapa el otro de los ‘grandes’ de Londres, el Chelsea, que dio las riendas al italiano Maurizio Sarri ocupó el lugar dejado por su compatriota Antonio Conte , aunque los ‘Blues’ no han podido arrancar mejor la temporada; con dos triunfos en dos partidos, uno de ellos sobre sus vecinos del Arsenal.

Otro encuentro relevante en la fecha 3 es el que jugarán en St James’ Park el mencionado Chelsea de Sarri con el Newcastle de Rafa Benítez, que tiene todavía que estrenar su casillero de triunfos en la liga. El técnico español suma un empate y una derrota y, aunque todavía es pronto, la falta de fichajes en el mercado anticipan una campaña complicada para las ‘Urracas’.

Sin embargo, el encuentro marcado en rojo por todos es el que cierra la jornada: Manchester United y Tottenham se verán las caras el lunes en el ‘Teatro de los sueños’ (19:00 GMT). Los hombres de José Mourinho ganaron con apuros en su primer partido al Leicester (2-1), aunque en el segundo sucumbieron a domicilio ante el modesto Brighton (3-2).

El vigente campeón de la Premier, el Manchester City de Pep Guardiola, dio una exhibición en la pasada jornada: goleó 6-1 al Huddersfield y volvió a poner de relieve que es el máximo favorito para coronarse de nuevo rey de Inglaterra.

Finalmente Guardiola no podrá contar con el guardameta Claudio Bravo después de que se cumplieran los peores presagios y se confirmara que el internacional chileno tiene roto el tendón de Aquiles de la pierna izquierda y que se perderá al menos los próximos seis meses de competición. Tampoco estará el sábado en Wolverhampton otro lesionado de larga duración, Kevin De Bruyne, quien estará alejado del verde tres meses.

El resto de la tercera jornada se completa varios encuentros destacados, como el que enfrenta el sábado en Anfield al Liverpool y Brighton (16:30 GMT) o el derbi de Londres entre Watford y Crystal Palace el domingo en Vicarage Road.

