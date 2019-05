Unai Emery y su mensaje tras la derrota de Arsenal en la final de la Europa League

La derrota de 4-1 ante Chelsea en la final de la Europa League será un trago amargo que el Arsenal y sus hinchas tendrán que superar en los días venideros. Por ello, el entrenador ‘Gunner’, Unai Emery hizo uso de las redes sociales para expresar sus sentimientos, donde destacó que a pesar de la caída, los londinenses deben pensar ya en sus próximos objetivos para la temporada que se avecina.

Uani Emery todavía está dolido por el resultado obtenido en la capital de Azerbaiyán, pero expresó sentirse “orgulloso” de los miembros del plantel, del Arsenal y todos los fanáticos que acompañaron durante el último año.

“No es fácil encontrar las palabras para describir cómo nos sentimos hoy, pero aquí hay una importante: orgulloso… de nuestro equipo, nuestro Club, nuestros fans, del gran esfuerzo de todos nosotros desde el día uno”, escribió Unai Emery.

“Orgullosos de ser parte de la Arsenal familia”, agregó Unai Emery, quien llegó al Arsenal para reemplazar a Arsene Wenger, entrenador durante más de dos décadas en el conjunto de los ‘Cañoneros’.

Unai Emery quiere voltear la página y ya piensa en el trabajo de Arsenal de cara al siguiente curso: “Hoy comenzamos a construir las próximas temporadas. ¡Adelante juntos!”, concluyó el preparador de los ‘Gunners’.

Not easy to find the words to describe how we feel today, but here is an important one: Proud… of our team, our club, our fans, of the huge effort of all of us since day 1. Proud to be part of the @Arsenal family. Today we start building next season's Arsenal. Forward together!