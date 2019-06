Copa América 2019: hincha brasileño y su euforia tras ver a Lionel Messi

No se puede negar que el astro de la Selección de Argentina y el FC Barcelona, Lionel Messi, tiene una legión de admiradores en todo el mundo y Brasil no es la excepción, pues en el marco de la Copa América 2019 un hincha no perdió la ocasión para demostrar su devoción por el crack de la ‘Albiceleste’.

Las cámaras del canal argentino TyC Sports captaron el momento preciso en el que un joven brasileño se emocionó al encontrarse a escasos metros de Lionel Messi, cuando se disponía a subir al bus de la selección de Argentina.

“Messi, te amo”, gritó el aficionado. Bastó el pulgar arriba de Lionel Messi para que la alegría se le desborde. “Mi ídolo. El mejor momento de mi vida. Oh, mi Dios. No lo creo. Surreal. Te amo. El mejor del mundo, sin duda, mejor de la historia”, elogió.

El aprecio a Lionel Messi es tal que llega a pesar más que su afecto por Brasil. Y es que, en caso la Selección de Argentina y la ‘Canarinha’ se midan, el joven se inclina por la victoria por 3-0 de la ‘Albiceleste’ con un ‘hat-trick’ del crack del Barcelona.

Para que lleguen a chocar Brasil y Argentina hace falta que ambos cuadros derroten en cuartos de final a Paraguay y Venezuela, respectivamente. Mientras que los anfitriones jugarán el jueves 27 de junio, la escuadra liderada por Lionel Messi tendrá actividad el viernes 28.