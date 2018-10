Argentina vs Iraq EN VIVO por amistoso internacional de fecha FIFA

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el Estadio Príncipe Faisal Bin Fahd de la ciudad de Riyad no te pierdas el minuto del partido entre la Selección de Argentina vs la Selección de Iraq por partido amistoso por fecha FIFA, el cual se llevará a cabo este jueves 11 de octubre a la 1.00 pm (hora peruana), cotejo que será transmitido por la señal de TyC Sports Argentina.

Este encuentro será transmitido en suelo argentino por la señal de TyC Sports, TyC Sports Play y TyC Sports Interior. En Canadá, Estados Unidos y Francia, por beIN SPORTS. En España por Esport3.

Bajo el mando del entrenador interino Lionel Scaloni y con la ausencia de varias de sus estrellas, la Selección Argentina afronta una nueva fecha doble de amistosos, ahora en tierra árabe, frente a Iraq.

Lionel Messi, Sergio Agüero, Ángel Di María, Gonzalo Higuaín, no fueron citados por Scaloni, quien además de estas ausencias sufrió otras obligadas por lesión.

Franco Armani, Exequiel Palacios y Gonzalo ‘Pity’ Martínez, quedaron fuera por sendas lesiones. La misma suerte corrió el jugador Alan Franco, de Independiente

Paulo Dybala, Giovanni Simeone, Mauro Icardi y Lautaro Martínez son las estrellas de este Selección Argentina que, tras enfrentar a Iraq, chocará contra Brasil el próximo martes 16 de octubre, también en Arabia Saudita.

La selección iraquí, que contrató hace poco al entrenador esloveno Srecko Katanec, ya está en el país árabe y espera dejar una buena imagen ante una potencia mundial como Argentina.

Argentina vs Iraq | alineaciones probables

Argentina: Sergio Romero; Eduardo Salvio, Nicolás Otamendi, Ramiro Funes Mori, Marcos Acuña; Roberto Pereyra, Rodrigo Battaglia, Franco Vázquez; Paulo Dybala; Giovanni Simeone y Lautaro Martínez.

Iraq: Mohammed Hammed, Rebin Sulaka, Ahmed Ibrahim, Ali Adnan, Ali Faiz, Ahmed Yasin, Osama Rashid, Bashar Resan, Hussein Ali, Justin Meram y Mohammed Dawud.

Argentina vs Iraq | La Previa

Paulo Dybala será uno de los abanderados en la Selección Argentina. (Foto: Getty Images)

El seleccionado argentino de fútbol, dirigido interinamente por Lionel Scaloni y conformado en su mayoría por jóvenes con poca experiencia en la Albiceleste, se medirá esté jueves ante Irak en un amistoso en Arabia Saudí en la antesala del clásico con Brasil, del próximo martes.

El partido será en el estadio Príncipe Faisal bin Fahd, ubicado en la ciudad de Riyad, con capacidad para unos 22.000 espectadores.

Al igual que en los amistosos ante Guatemala y Colombia, Scaloni dejó fuera de la convocatoria a la mayoría de los jugadores que estuvieron en el Mundial de Rusia 2018.

Lionel Messi, Ángel Di María, Sergio Aguero y Gonzalo Higuaín son las ausencias más llamativas.

Se prevé que La Pulga volverá a vestir la camiseta de Argentina en la Copa América de Brasil 2019.

La preparación para estos dos partidos estuvo lejos de ser la ideal. La mayoría de los jugadores se sumaron tarde a la concentración y hubo varias bajas por lesión.

El portero Franco Armani, el defensa Alan Franco, los centrocampistas Gonzalo Martínez y Exequiel Palacios y el delantero Cristian Pavón debieron quedarse en el país austral por problemas físicos.

“Lamentablemente no han podido venir. Al menor problema agachamos la cabeza. Si no pueden jugar, no jugarán. Pasó lo mismo con Ángel Correa, a quien muy a mi pesar no pude ponerlo. Brasil ha traído a los mejores que tenía disponibles. Nosotros convocamos a los que creemos los mejores para estar en este momento de la selección, para que brinden su nivel actual y puedan aportar cosas”, explicó Scaloni.

“La selección es muy importante, pero el riesgo de que se lesione un jugador también lo es. Somos conscientes y no íbamos a hacer locuras, por eso decidimos que se queden en sus clubes”, añadió.

El portero Sergio Romero y el defensa Nicolás Otamendi son los emblemas de este equipo, que también cuenta con los delanteros Paulo Dybala, Mauro Icardi y Lautaro Martínez.

Irak espera que se repita lo que pasó el 22 de febrero de 1989, cuando el equipo sub’20 dio el batacazo y venció al de Argentina por 1-0 en el Mundial juvenil que se disputó, justamente, en Arabia Saudí.

En ese equipo juvenil argentino se destacaban, entre otros, Diego ‘Cholo’ Simeone, Antonio Mohamed y Roberto Bonano.

Ante la Albiceleste debutará como entrenador del seleccionado iraquí el esloveno Srecko Katanec.

En el equipo asiático se destaca el delantero nacido en Estados Unidos pero nacionalizado iraquí Justin Meram, de 29 años, quien juega en el Columbus Crew de su país natal.

También sobresale el volante ofensivo Osama Rashid, del Santa Clara portugués.

Tras el partido ante Irak, Argentina se medirá con Brasil el próximo martes en el estadio King Abdullah Sports City.

Argentina vs Iraq | Horarios en el mundo

13:00 horas en Perú, México, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1)

14:00 horas Venezuela, Bolivia, Paraguay

15:00 horas en Argentina, Brasil (Brasilia -1), Chile, Uruguay

20:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania