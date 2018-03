"Si Messi no está al cien por cien, no hay que arriesgar"

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, aseguró este martes que si Lionel Messi“no está al cien por cien, no hay que arriesgar” con su presencia en el amistoso ante la selección española.

“Si él no se siente al cien por cien, no hay que arriesgarlo”, dijo el dirigente en declaraciones a Sportia, de TyC Sports.

“Tenemos un objetivo en común, que es el Mundial de Rusia. ¿Para qué arriesgar? Me parece que no es necesario. Si él no está bien, no es conveniente que juegue”, sostuvo Tapia.

Pocas horas antes del comienzo del choque entre las selecciones de España y Argentina en el estadio Wanda Metropolitano cobra fuerza la opción de que Lionel Messi no juegue ante la persistencia de las molestias que arrastra en los isquiotibiales y el aductor derecho.

“Si él no está bien, tiene la confianza para hablar con los doctores y se toma la decisión que sea conveniente. No pensamos en ningún momento en arriesgarlo”, remarcó el presidente de la AFA.