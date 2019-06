Argentina vs. Colombia EN VIVO ONLINE VER AQUÍ GRATIS con Lionel Messi por el Grupo B de la Copa América 2019 vía América TV y DirecTV Sports

Argentina vs. Colombia EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado de la Arena Fonte Nova no dejes de ver ninguna de las incidencias del partido entre la Selección de Argentina vs la Selección Colombia por la fecha 1 de Grupo B de la Copa América 2019, la cual tendrá lugar este sábado 15 de junio a las 5.00 pm (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de América Televisión y DIRECT TV Sports, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

En Sudamérica, este encuentro será transmitido por DirecTV Sports. Además, en Perú también por América TV. En Argentina por TyC Sports. En Brasil por SporTV. En Bolivia por Bolivia TV. En Chile por Canal 13 y CDF HD. En Colombia por Caracol TV. En Paraguay por Tigo Sports. Venezuela por Venevision. En Uruguay por VTV. En México y Centroamérica por Sky HD. En Estados Unidos vía Telemundo Deportes, ESPN+ y NBC Sports. En Reino Unido por Premier Sports 1. En España, Japón, Alemania e Italia por DAZN. Streaming internacional HD por Bet365.

Las selecciones de Argentina y Colombia inician su camino en la Copa América 2019 por el grupo B, en el bello estadio de la ciudad de Bahía. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

Argentina vs. Colombia – Posibles Alineaciones

Argentina: Franco Armani, Saravia, Nicolás Otamendi, Pezzella, Tagliafico, Lo Celso, Guido Rodríguez, Paredes, Ángel Di María, Lionel Messi y Sergio Agüero.

Colombia: David Ospina, Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Cristian Borja, Wílmar Barrios, Jéfferson Lerma, James Rodríguez, Juan Cuadrado, Radamel Falcao, Duván Zapata.

Argentina vs. Colombia – La previa

La selección argentina de Lionel Messi y la de Colombia de James Rodríguez se ven las caras en uno de los partidos más atractivos de la jornada en la Copa América 2019. Dos equipos que llegan al torneo con la chapa de favoritos.

Argentina, revitalizado por la presencia de la estrella del Barcelona, tiene la obligación de mostrar su mejor imagen desde el arranque de certamen, casi sin tiempo de calentar motores, ante una peligrosa escuadra cafetera que viene de golear por 0-3 a Perú, en Lima, y que antes venció con similar marcador a Panamá, en Bogotá.

Los albicelestes, por su parte, también jugaron dos amistosos previos, uno frente a Marruecos, con victoria por 0-1, y el segundo contra Nicaragua, en la localidad argentina de San Juan, donde ganaron por 5-1, doblete de Lionel Messi incluido.

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, perdió este viernes al arquero Esteban Andrada por una lesión en su rodilla derecha, llamando en su lugar a Juan Musso, golero del Udinese italiano.

Paraguay y Qatar, los otros integrantes del grupo, se enfrentarán el domingo, desde las 2:00 p.m. (de Perú), en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Argentina vs. Colombia – horarios en el mundo

17:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

18:00 horas en Venezuela, Bolivia

19:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre y Brasilia)

00:00 horas del domingo en España, Italia, Francia, Alemania