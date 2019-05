Barack Obama explica por qué Argentina no gana el mundial con Lionel Messi

Para muchos, e inclusive, para el ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, Lionel Messi es un de los genios del fútbol mundial. El ex mandatario tiene una teoría que intenta explicar el por qué a pesar que el delantero del FC Barcelona es un de los mejores de la historia, no ha conseguido alzar un trofeo mundial o continental vistiendo la casaquilla de la Selección de Argentina.

Quien fuese mandatario del país norteamericano brindó una charla en Bogotá, Colombia, donde habló de los beneficios de trabajar en equipo y comparó esta situación con la Selección de Argentina y en especial con el astro del Barcelona, Lionel Messi.

“La gente que creemos que son genios trabajan con otras personas para desarrollar su propio estilo. En Argentina, a pesar de que Messi es maravilloso, tienen problemas para ganar la Copa del Mundo”, dijo Barack Obama, según citó el portal Infobae.

Y eso no fue todo. Para el líder demócrata, Lionel Messi puede compararse con otros genios de la historia como Salvador Dalí y Pablo Picasso, dos personajes conocidos por desarrollar su “estilo propio” gracias al trabajo de otros artistas.

Barack Obama les dejó un consejo a quienes lo escuchaban: “Hay que reconocer que muy poca gente consigue grandes cosas solos. Incluso, la gente que creemos que son genios trabajan con otras personas para desarrollar su estilo propio”, finalizó.