Árbitro del Chelsea vs Barcelona en 2009 hizo sorprendente confesión

Hablar del Chelsea vs Barcelona en Champions League es recordar rápidamente lo que ocurrió aquella vez en 2009. Tom Henning fue el árbitro que protagonizó un hecho que ha marcado un antes y un después en la historia de ambos clubes. El diario Marca de España entrevistó el juez, quien tuvo una impensada y sorprendente confesión sobre lo ocurrido.

Entrevista a Tom Henning: árbitro del Chelsea vs Barcelona

“No fue mi mejor día, la verdad. Pero esos fallos los puede cometer un árbitro… y a veces un jugador o un entrenador. Puedes no tener ese día el nivel que debes tener. Pero no, no puedo estar orgulloso de aquel día”, dijo el árbitro del Chelsea vs Barcelona a la prensa de España.

“Hubo varios errores y todo el mundo tendrá su opinión de esas jugadas. Pero los jugadores y los entrenadores también fallan y no pasa nada. Estoy orgulloso de haber tenido una larga carrera y haber estado en la élite europea un tiempo, y entre los mejores de mi país al menos. Por eso, no se puede recordar mi carrera solo por ese partido”, acotó.

Respecto a las manos de Gerard Piqué y Samuel Eto’o, el árbitro recuerda toda la escena ocho años después. “Por supuesto que las recuerdo, y sí, fueron situaciones de manos. Yo las juzgué en el campo y creo que ya no es interesante saber qué opino de aquellas acciones una vez juzgadas, si bien entiendo que la gente opine diferente de lo que yo arbitré. Esa discusión seguirá de forma eterna”, dijo de manera tajante.

Referente a los reclamos de Michael Ballack, quien pedía justicia dentro del campo, opinó. “Tras el partido es fácil opinar: ‘¿Por qué se hizo esto y no lo otro?’. Para mí lo importante era aprender de mis errores. Tomé esa decisión de no expulsarle y ya está. Y es difícil explicar por qué en el campo se adoptan unas decisiones y no otras. Puede ser por presión… o en aquel lance pudo ser porque Ballack me protesta por detrás y no lo veo. Puede haber muchas razones en cada decisión”, dijo.

Finalmente, el árbitro Tom Henning confirmó que recibió amenazas de muerte tras el partido entre Chelsea vs Barcelona en Stamford Bridge. “Recuerdo que tuvimos que cambiar hasta de hotel y que había mucha gente hostil contra nosotros. Tuvimos que cuidarnos aquel día y el siguiente. Recibí amenazas de muerte en su momento, ahora ya está todo muy pasado”.

