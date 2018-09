Araujo: “Tenemos equipo para hacerle frente a cualquier selección”

Miguel Araujo viene gustando en Talleres de Córdoba, pero también es del agrado del profesor Ricardo Gareca quien ha hecho de Araujo un habitual en la lista de convocados de la Selección Peruana, y esta vez no fue la excepción para los amistosos que la ‘bicilor’ disputará esta semana contra Holanda y Alemania. El central ha destacado que el combinado peruano está preparado para hacer frente a cualquier equipo.

En diálogo con la prensa, Miguel Araujo habló sobre el momento que atraviesa la Selección Peruana: “De hecho que motiva mucho estar siempre en la Selección. Jugaremos ante dos selecciones que son potencia mundial y por ello afrontaremos como verdaderas finales. Pienso que estos dos amistosos servirán para crecer mucho y, sobre todo, potenciar nuestras virtudes. Sigo convencido que tenemos equipo para hacerle frente a cualquier selección”.

Asimismo, Miguel Araujo destacó como se viene acoplando a su club, Talleres de Córdoba, que juega por la Superliga Argentina: “Me estoy adaptando poco a poco. La liga argentina es muy competitiva y de hecho que me ayudará para crecer como futbolista. El grupo que me tocó me recibió con los brazos abiertos y siempre es bueno recibir ese respaldo”.