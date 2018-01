Antonio Conte: “Mourinho tiene demencia senil”

José Mourinho siempre causa polémica por sus declaraciones, las mismas que le han valido muchos dimes y diretes. La última de estas tiene como protagonista el técnico portugués con su similar del Chelsea, Antonio Conte, quien adujo que el luso sufre de demencia senil.

El pleito se originó cuando a Mourinho se le acusó de haber perdido la pasión en los partidos, a lo que el entrenador del Manchester United respondió: “Que no me comporte como un payaso no quiere decir que haya perdido la pasión”, declaración que se tomó como alusión a Conte y Jurgen Klopp del Liverpool.

Ante esto y en conferencia de prensa, Antonio Conte fue consultado sobre esto y dijo: “Creo que tienes que verte a ti mismo en el pasado. Tal vez hablaba sobre si mismo. A veces pienso que alguien olvida lo que dijo o su comportamiento, no se el nombre, demencia senil, cuando te olvidas lo que has hecho en el pasado”.

Recordemos que hace unos días, José Mourinho tuvo un intercambio de palabras con Paul Scholes, ex jugador de Manchester United, quien criticó a Paul Pogba; ante eso, el portugués arremetió contra Scholes: “Espero que si algún día es entrenador llegue a tener un 25 por ciento del éxito que yo he tenido. Son 25 títulos, así que el 25 por ciento serían unos 6, que estaría muy bien”.