Iniesta: "Es un paso importante en mi carrera y me gustaría saborearlo"

El internacional español Andrés Iniesta, capitán del Barcelona, no desveló este jueves en qué club jugará la próxima temporada, pero dejó claro que en su decisión pesarán cuestiones profesionales y personales.

“No es un tema económico, aunque las propuestas sean cifras muy altas. Es el fútbol que me encontraré, la ciudad, las condiciones y todo lo que engloba a Andrés Iniesta a nivel deportivo y personal”, dijo Iniesta en un acto publicitario en Barcelona junto a Daniel Ricciardo y Max Verstappen, pilotos del equipo Red Bull de Fórmula Uno,

“Quiero adaptar lo que me rodea aquí al sitio donde vaya. Es un paso importante en mi carrera y me gustaría saborearlo tanto como lo he hecho aquí”, reconoció.

Su adiós tendrá también un impacto en su equipo. En este sentido, apuntó que “no habrá jugadores iguales” a él y recordó que “lo importante es que cada uno que juegue en la plantilla que tienen un nivel altísimo, como Coutinho y Denis, tengan toda la confianza”.

Mientras el jugador manchego decide su futuro, el Barcelona parece estar planeando la siguiente temporada con el francés Antoine Griezmann como uno de los principales objetivos.