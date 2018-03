Andrés Iniesta: "el Mundial sería mi última aparición en la selección española"

Andrés Iniesta está en un proceso de cambios, así, en plural. El futbolista, campeón del mundo en Sudáfrica 2010, no solo está pensando en abandonar el Barcelona a final de temporada, sino en anunciar su retiro de la selección española cuando finalice o cuando culmine la participación de su país en Rusia 2018.

“Por momento y naturaleza posiblemente el Mundial sea mi última aparición en la Selección, no quiero estar por estar, no tengo la necesidad de estar en un sitio por quien he sido”, expresó a El Larguero de la Cadena Ser.

“Ojalá mi despedida con España sea la que todos soñamos en la final… esperemos que mi último partido sea la final del Mundial”, agregó.

En otro momento, Andrés Iniesta dijo que no se marcharía a un club que compita con el Barcelona, con lo que deja abierta la posibilidad de marcharse a China.

“No iría a ningún sitio que compitiese contra mi club. Todos los escenarios que no sean competir contra el Barcelona son posibles. Se está dando por hecho que sólo hay un escenario pero a día de hoy no hay ninguna situación tomada. Todo está muy meditado pero no está decidido, sé que es un tema que crea debate, decidiré lo que sienta, será una decisión mía, no tiene nada que ver el Club. Será una decisión puramente personal”, indicó.