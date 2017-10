Andre Pirlo anuncia la fecha de su retiro profesional y su nueva profesión

Andrea Pirlo jugó en los tres grandes de Italia (Inter, AC Milan y Juventus), pero en ninguno es odiado, todo lo contrario, su magia encandiló a los hinchas de todo el mundo y ahora que anuncia su retiro del fútbol profesional, deja atrás un legado importante.

Hoy en el New York City de la MLS de Estados Unidos, donde es compañero del peruano Alexander Callens, el italiano Andrea Pirlo ofreció una entrevista a la Gazzetta dello Sport de su país, en el que indicó que a fines de año se retirará de manera oficial y que regresará a Italia a estar junto a sus gemelos y su esposa.

“Te das cuenta de que ha llegado el momento. Cada día tienes problemas físicos, no puedes entrenar como lo hacías porque siempre tienes algo. A mi edad (38), eso es suficiente. No es que puedas seguir hasta los 50. Así que haré otra cosa”, expresó Pirlo.

“Todavía no lo sé. Volveré a Italia en diciembre. ¿Ayudante de Conte? Se dicen muchas cosas. Tengo ideas, pero denme tiempo para decidir. ¿Técnico? Que hayas sido un buen jugador no significa que puedas hacerlo. Tienes que estar preparado y tener una prueba de campo. Tiene que encenderse la chispa y eso todavía no ha pasado. Después de 25 años en el fútbol estaré en casa con mi familia (NdeR: tuvo dos gemelos en agosto). Para mantenerme en forma voy a jugar al golf (handicap 10) y al tenis”, agregó.

MLS

Con el AC Milan, Pirlo logró dos Scudettos, dos Champions League, una Coppa Italia, una Supercoppa de Italia, dos Supercopas de Europa y un Mundial de Clubes. Con la Juventus, cuatro Scudettos, una Coppa Italia y dos Supercoppas.

Además, es campeón del mundo con Italia en 2006 y solo le faltó a su vitrina la Eurocopa, la misma que perdió en la final ante España en 2012.

