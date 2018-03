Fecha, hora y canal de TV de los partidos amistosos FIFA

Con miras al Mundial Rusia 2018, esta semana empieza la maratón de partidos amistosos, donde destacan el Rusia vs Brasil, Alemania vs España, Italia vs Argentina, Francia vs Colombia, Rusia vs Francia, España vs Argentina, Inglaterra vs Italia o Alemania vs Brasil.

En cuanto a la Selección Peruana, este viernes se medirá ante Croacia en Miami, mientras que el próximo martes chocará ante Islandia en Nueva Jersey.

A continuación te dejamos la programación, hora y canal de televisión de los partidos amistosos:

Jueves 22 de marzo

Dinamarca vs Panamá

Canal: RPC Canal 4 (solo para Panamá)

Hora: 2 pm (hora peruana)

Viernes 23 de marzo

Uruguay vs República Checa

Canal: VTV Uruguay (solo para Uruguay)

Hora: 6.35 am (hora peruana)

Rusia vs Brasil

Canal: Globo (solo para Brasil)

Hora: 11 am (hora peruana)

Alemania vs España

Canal: DirecTV Sports (para Latinoamérica) / TDN (México) / TeleCinco (Espana)

Hora: 2.45 pm (hora peruana)

Holanda vs Inglaterra

Canal: ESPN (para Latinoamérica)

Hora: 2.45 pm (hora peruana)

Italia vs Argentina

Canal: TyC Sports (solo para Argentina)

Hora: 2.45 pm (hora peruana)

Francia vs Colombia

Canal: ESPN (Latinoamérica) / Caracol (solo para Colombia)

Hora: 3 pm (hora peruana)

México vs Islandia

Canal: Azteca 7, TDN, UnivisionTDN (México) / FOX Sports, Univisión (USA)

Hora: 9.00 pm (hora peruana)

Perú vs Croacia

Canal: Movistar, América (Perú) / TyC Sports (Argentina)

Hora: 7 pm (hora peruana)

Sábado 24 de marzo

Suecia vs Chile

Canal: Mega (solo para Chile)

Hora: 12 pm (hora peruana)

Lunes 26 de marzo

Portugal vs Holanda

Canal: ESPN (Norteamérica)

Hora: 1.30 pm (hora peruana)

Martes 27 de marzo

Rusia vs Francia

Canal: ESPN (Latinoamérica)

Hora: 10.50 am (hora peruana)

Dinamarca vs Chile

Canal: Mega (solo para Chile)

Hora: 1 pm (hora peruana)

España vs Argentina

Canal: DirecTV Sports (Latinoamérica)

Hora: 2.30 pm (hora peruana)

Inglaterra vs Italia

Canal: ESPN (Latinoamérica)

Hora: 2 pm (hora peruana)

Alemania vs Brasil

Canal: DirecTV Sports (Latinoamérica)

Hora: 1.45 pm (hora peruana)

Australia vs Colombia

Canal: Caraco (solo para Colombia)

Hora: 2 pm (hora peruana)

Perú vs Islandia

Canal: Movistar, América (Perú) / TyC Sports (Argentina)

Hora: 8 pm (hora peruana)

México vs Croacia

Canal: Azteca 7, TDN, UnivisionTDN (México) / FOX Sports, Univisión (USA)

Hora: 8.30 pm (hora peruana)

Miércoles 28 de marzo

Francia vs Rusia

Canal: ESPN (USA) / TF1 (Francia)

Hora: 10.50 am (hora peruana)