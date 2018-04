América de Cali vs Deportivo Cali: resultado, resumen y goles por Liga Águila

YOUTUBE. América de Cali le ganó el clásico este sábado al Deportivo Cali por 2-1 en el estadio Pascual Guerrero y va mejorando en la tabla de la Liga Águila. Mira los goles.

Liquidó rápido el equipo rojo. Al minuto de juego, Christian Martínez abrió la cuenta y sobre los 14 minutos, Cristian Dájome puso el segundo. Antes del primer cuarto de hora, América de Cali ya ganaba 2-0.

El descuento del Deportivo Cali llegó recién a los 80 minutos de juego, gracias al argentino Fabián Sambueza, quien había ingresado a los 69’ por Abel Aguilar.

Con esta victoria, América llega a los 16 puntos y se ubica décimo sexto en la tabla, mientras que Deportivo Cali se queda con 25 unidades y podría perder su segundo lugar.

América de Cali vs Deportivo Cali: resumen y goles. (Foto: El País) (Video: RCN – YouTube)

américa de cali vs deportivo cali – alineaciones

América de Cali: Carlos Bejarano, P. Armero, I. Vélez, A. Bernal, J. Angulo, D. Arboleda, A. Rivas, C. Lizarazo, A. Zapata, C. Martínez, C. Dájome.

Deportivo Cali: C. Vargas, D. Rosero Valencia, J. Angulo, J. Lucumí, A. Aguilar, A. Pérez, D. Giraldo, J. Mosquera, D. Delgado, N. Benedetti, J. Sand.