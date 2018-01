La 'amenaza de Harry Kane a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi que espera cumplir

Imparable. Harry Kane, delantero inglés de 25 años, continúa siendo el protagonista con el Tottenham anotando goles importantes para el club. En entrevista con ESPN, dejó una advertencia a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, a quienes superó en goles en 2017.

Referente al Tottenham, Harry Kane destacó a Manchester City, quien es el virtual campeón de la Premier League. “Nos hubiera gustado hacerlo mejor, pero el City se nos ha escapado”. Sin embargo, la referencia de los spurs ha sido optimista: “no podemos desanimarnos, estamos haciendo una buena temporada. Estamos vivos en Champions y en FA Cup. Tenemos que centrarnos en estas dos competiciones y esperar al año que viene”.

Harry Kane acabó el año como máximo goleador, por encima de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. A ellos, les dejó este mensaje: “Messi y Ronaldo serán los mejores jugadores de la historia. Estar a su altura e incluso, por delante de ellos, para mí, es un orgullo”.

Detrás del buen momento existe mucho sacrificio y Harry Kane lo explicó bien. “‘He sacrificado la mayor parte de mi tiempo por el fútbol. Entras, entrenas, juegas y descansas. Es la vida de un futbolista. No me quejo porque es algo que me gusta hacer’”.

Finalmente, detalló que contrató a un chef para cuidar su alimentación y recuperarse rápidamente. “No se trata de eliminar toda la comida mala. Se trata de saber qué comer y en qué cantidad. Saber eso, me ayuda a recuperarme’‘.