Alisson Becker es el nuevo portero del Liverpool

El Liverpool vuelve a causar impacto en el mercado de fichajes, esta vez tras contratar al portero brasileño Alisson Becker desde la AS Roma, por el cual ha pagado unos 73 millones de euros que vuelven al golero como el más caro de la historia.

En sus cuentas oficiales, el Liverpool inglés ya hizo oficial la contratación del portero, quien hasta ahora ha estado en 49 partidos vistiendo la camiseta de la AS Roma, con el cual llegó hasta las semifinales de las Champions League, siendo clave en la remontada que los romanos hicieron en el Estadio Olímpico ante el FC Barcelona durante los cuartos de final.

De momento, no se tienen los detalles del contrato de Becker. Al respecto, el club inglés sólo ha expresado lo siguiente: “El jugador de 25 años firmó un contrato de larga duración con los Reds después de haber pasado el reconocimiento médico reglamentario y haber firmado los documentos de su traspaso hoy en Melwood”.

En declaraciones hecha a los medios oficiales del club, Alisson Backer comentó: “En términos de mi vida y mi carrera, este es un gran paso para mí al ser parte de este club y su familia”.

Becker es el cuarto fichaje que realiza el equipo que comanda el técnico alemán Jürgen Klopp, precedido por Fabinho (50 millones), Nabil Keita (60 millones) y Xherdan Shaqiri (15 millones), No solo es el segundo fichaje más caro del Liverpool, sino el portero más costoso de la Premier League, superando a Ederson del Manchester City por 40 millones de euros.

When your first @LFCTV interview gets interrupted by the boss! https://t.co/hWeZgjkbRwpic.twitter.com/86SHqpfa3M