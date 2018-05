Alianza Lima: Pablo Bengoechea mostró "enojo" tras eliminación de la Copa Libertadores

El entrenador Pablo Bengoechea dijo en conferencia de prensa sentirse “enojado” por la derrota de Alianza Lima a manos del Palmeiras, que los dejó sin esperanzas de clasificar a la siguiente instancia de la Copa Libertadores.

“El rival demostró su jerarquía en los primeros veinte minutos, manejó bien la pelota, no nos dejó salir. Alianza hizo su máximo esfuerzo, se fue acomodando, pero tengo la tranquilidad que dimos todo. La hinchada apoya, y se molesta cuando perdemos, así como festejó cuando ganamos; yo también soy hincha y me enojo cuando pierdo”.

Pablo Bengoechea también se mostró criticó con los periodistas que no paraban de preguntarle sobre su continuidad en el banquillo del equipo victoriano.

“Me sorprende y preocupa la intención que tienen ustedes (periodistas) de que yo me quede sin trabajo. Hicimos una mala Copa, pero de ahí a dejar el cargo, no. Solo preguntan si me voy. En Argentina Alianza no se juega nada, pero tiene que tomarlo como un partido de Copa, va a ir a hacer un buen partido, sabiendo que el rival se juega su clasificación, teniendo muchas cosas a favor. Si bien no hicimos la Copa que queríamos, pues deseamos tener más puntos, no pudimos mantener el ritmo internacional, no salió lo planificado y hay que levantar cabeza”.

Cabe resaltar que Alianza Lima visitará La Bombonera para enfrentarse a Boca Juniors por la última fecha del Grupo H de la Copa Libertadores.