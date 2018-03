Alianza Lima: Leao Butrón desmintió haber jugado lesionado frente a Boca Juniors

El experimentado portero Leao Butrón se pronunció a través de sus redes sociales para desmentir que haya jugado lesionado el partido entre Alianza Lima y Boca Juniors, el cual terminó empatado sin goles por el Grupo 8 de la Copa Libertadores.

“Quiero desmentir cualquier tipo de especulación que yo haya entrado lesionado al partido. Yo me lesioné en pleno partido y fue un desgarro que a cualquiera le puede pasar”.

“Esta vez me tocó a mí y pensé que podía seguir, pero tuve que salir para no poner en riesgo al equipo tomando en cuenta que había quedado muy limitado. Lo importante es que Alianza logre sus objetivos mas allá que no me toque jugar”, agregó Leao Butrón.

El capitán de Alianza Lima también reconoció que se siente satisfecho por el cariño que le brindó el hincha ‘blanquiazul’ al momento de abandonar el campo durante el debut copero ante Boca Juniors.

“Quiero agradecer a toda la gente que me apoyó ni bien me lesioné y espero retribuirle cuando me toque jugar nuevamente. Conversando con el cuerpo médico me confirmaron la lamentable lesión que sufrí en el partido”.

El mensaje de Leao Butrón con Alianza Lima