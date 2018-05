Alex Ferguson despierta y lo primero que hace es preguntar por fútbol

Alex Ferguson, operado el fin de semana de una hemorragia cerebral, está despierto y puede hablar, según informó este martes el tabloide “Daily Mail”.

El exentrenador del Manchester United, de 76 años y leyenda del Old Trafford, se encuentra en el hospital Salford Royal, donde ha estado en cuidados intensivos tras ser operado el sábado de urgencia.

Aunque el club no ha divulgado un nuevo comunicado sobre el estado del extécnico, algunos de sus amigos han revelado que ya puede hablar y ha preguntado por los resultados de sus pruebas.

El diario agrega que al parecer Alex Ferguson sufrió una caída el pasado sábado por la mañana en su casa de Wilmslow, en el condado de Cheshire (noroeste de Inglaterra) y fue llevado al hospital Macclesfield District, pero después trasladado al Salford Royal.

Se conoció también que lo primero que dijo Ferguson fue: “¿Cómo le fue al Doncaster?”.

Ello debido a que dicho club de la tercera división inglesa es entrenado por su hijo Darren Ferguson.

“Las primeras palabras de Sir Alex después de su cirugía fue preguntar por el resultado del Doncaster. Las primeras palabras de nuestro cuerpo técnico y nuestros hinchas después del partido fue preguntar cómo había salido la cirugía”, se leyó más tarde en la cuenta de Twitter del Doncaster Rovers FC.

Sir Alex Ferguson’s first words after surgery on Saturday were reportedly to ask the #DRFC result.



The first words of Rovers staff and fans after the result on Saturday were to ask how the surgery went.