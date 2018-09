UEFA anuncia que Alemania será sede de la Eurocopa 2024

La Eurocopa 2024 ya tiene definido al que será el país anfitrión. A través de sus medios oficiales, la UEFA anunció que Alemania ha sido la elegida para albergar la competencia europea. El país teutón superó a la propuesta presentada por Turquía.

El anuncio de la Eurocopa Alemania 2024, se realizó este jueves 27 de setiembre en Ginebra, Suiza, donde el país teutón superó en la votación secreta a Turquía, aspirante a organizar el torneo que volverá a disputarse en un solo país, después de que en 2020 el Comité Ejecutivo de UEFA decida que se juegue en 12 ciudades de países distintos.

Alemania recibirá un nuevo torneo internacional de clubes después de siete años. Pero será el quinto de su historia tras la organización de las Copas del Mundo 1974 y 2006, la Eurocopa 1988 y la Copa del Mundo femenino 2011.