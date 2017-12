Las 8 claves de la crisis de Mourinho en el Manchester United

El enorme gasto realizado por Manchester United tras la llegada del técnico José Mourinho(800 millones de euros) no se ha visto reflejado en resultados que han llevado a la dirigencia de los diablos rojos a evaluar la continuidad del portugués.

Diferentes razones son las causas para que las estadísticas de esta temporada no acompañan a Mourinho y sus dirigidos, pues a pesar de estar segundos en la Premier League se encuentran a 15 puntos de diferencia del líder Manchester City. Pero, además, el estado anímico de la plantilla tras la carencia de triunfos y la irregularidad que ha mostrado el equipo preocupan mucho de cara a su participación en la Champions League que el 21 tendrá que medirse ante el Sevilla en calidad de visita.

Por eso, presentamos 8 razones que pueden reflejar la reciente crisis que viene sufriendo el Manchester United comando por José Mourinho.

Eliminación de la Copa de la Liga

Se puede decir que la “crisis” se agudizó cuando Bristol City, un equipo de segunda división, eliminó a los diablos rojos de la Copa de la Liga en cuartos de final por 2-1. La intensidad, que disminuyó conforme pasaron los minutos, fue a opinión del entrenador el mayor error de sus muchachos.

Empate ante Leicester

Manchester United tenía controlado el encuentro contra Leicester City por la Premier League con un 2 – 1, pero sobre los minutos finales los “foxes” pondrían el empate a 2. Mourinho alegó que era un resultado fácil, pero que la falta de madurez de su elenco hizo que perdieran dos puntos valiosos.

Falencias defensivas

A pesar de ser uno de los equipos más altos de la Premier League, está en el sétimo puesto de los cuadros que mayores goles ha recibido con balón detenido (6 anotaciones). Sumado a ello, solo en los últimos 13 encuentros, la portería David De Gea ha caído en 11 ocasiones.

Falta de refuerzos

Hace unos días, Mourinho declaró que 800 millones gastados no eran suficientes para armar su equipo; y es que refuerzos como Víctor Lindelof, Romelu Lukaku o Nemanja Matic no han estado mal, pero tampoco han sido determinantes en el 11 del Manchester United. Sumado a esto, jugadores que no terminan de convencer como Ashley Young por las bandas o el propio Zlatan Ibrahimovic, quien tras largo proceso de recuperación no ha tenido la brillantez que lo caracterizaba, por el contrario, su falta de rodaje ha sido notorio.

Exceso de bajas

Las lesiones han mermado mucho el rendimiento del Manchester United, pues solo en esta temporada se han visto complicados Bailly, Ibrahimovic, Carrick, Pogba, Rojo, Felliani, Young, Jones y Shaw, muchos de estos lesionados en las primeras fechas del torneo inglés y regresando muchas jornadas después.

Falta de un líder

“Es increíble la desorganización y la falta de liderazgo mostrada al final de un partido que debió haberse ganado” palabras del Gary Neville (ex Manchester United). Y es que lo cierto es que en la cancha como fuera de ella no hay un referente en el vestuario de los diablos rojos, de un carismático como lo fuera Roy Keane, Vidic o Ferdinand que tenga la habilidad de cohesionar al plantel.

Poca capacidad de reacción con el marcador en contra

Es verdad que Manchester United es imparable con el score a su favor, pero no así cuando los rivales toman ventaja. En siete ocasiones que se vio superado, en solo una de ellas pudo vencer (Newcastle), el resto fueron empates ante Stokes (2-2), Leicester (2-2), Burnley (2-2) y derrotas con Chelsea (1-0), Manchester City (2-1), Huddersfield (2-1).

Tendencia al repliegue

Un esquema que al portugués le ha resultado es el repliegue total de su equipo. Sin embargo, esta estrategia no ha resultado ser la mejor opción dirigiendo al Manchester United, por ejemplo, en derrotas como el 2-1 ante el City o el empate a 2 contra Leicester City. Al parecer, el técnico no comprende que con ello permites al rival presionar, colocar centros al área, dándole chances de generar peligro y anotar.