Los 10 máximos goleadores del mundo en 2017

Cuando muchos pensaban que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo batallaban para ver quién iba a ser el máximo goleador del 2017, apareció el inglés Harry Kane. El delantero de 24 años que juega en Tottenham, anotó un hat-trick contra el Southampton y lideró la tabla de máximos artilleros con 56 goles, superando a los mejores delanteros del mundo.

Por un momento, antes del clásico de España, el argentino Lionel Messi lideraba el ranking. Sin embargo, en el ‘Boxin Day’ británico el delantero Harry Kane lo superó con un gol a los 22’, 39’ y otro a los 67’.

El delantero inglés ha marcado seis goles en los últimos dos partidos (hat trick al Burnley y otro triplete al Southampton) y se ha colocado en lo más alto de esta prestigiosa lista con 56, uno más que Lionel Messi.

No pasarán a la historia por su belleza precisamente las dos dianas anotadas ante el cuadro de Pellegrino (las dos de ‘empujar’ simplemente), pero sí por su tremendo valor a nivel de cifras. Y es que no solo finalizara 2017 como el mejor goleador del mundo Harry Kane, sino que supera también a Alan Shearer como máximo goleador histórico de la Premier League en un año natural (36 del ex del Newcastle por 39 del actual delantero de los ‘Spurs’).

A continuación, conoce a los 10 máximos artilleros del 2017 figuran los más grandes del mundo.