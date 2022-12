Descuido de los árbitros e irresponsabilidad del jugador. Esas podrían ser dos conclusiones válidas de lo que sucedió este domingo en el Estadio Al Thumama, en el partido entre las selecciones de Francia y Polonia, por la llave de octavos de final del Mundial Qatar 2022. El protagonista del hecho fue Jules Koundé.

El defensa de ‘Les Bleus’, yendo contra las reglas del fútbol, entró a la cancha con dos collares en el cuello y fue recién en el minuto 42 que el equipo arbitral se dio cuenta. El juez asistente, el venezolano Jorge Urrego, se acercó a Koundé antes de que haga un saque lateral y le pidió que se saque las cadenas.

Fue en ese momento que apareció rápidamente uno de los miembros del comando técnico de Didier Deschamps y ayudó al futbolista a quitarse los adornos. El juego, por ese motivo, se detuvo durante varios segundos, cuando el resultado todavía era un empate sin goles.

La regla 4 de la IFAB (International Football Association Board), organismo encargado de definir las reglas del fútbol dice que “los jugadores no deberán llevar equipamiento ni objetos peligrosos”. “Se prohíbe todo tipo de accesorios de joyería (collares, anillos, brazaletes, pendientes, bandas de cuero o goma, etc.). Los jugadores tendrán la obligación de quitárselos. Asimismo, no se permite cubrirlos con cinta adhesiva”, dice el artículo.

La selección de Francia afronta este compromiso por el pase a cuartos de final, después de terminar como líder del Grupo D, en el que también estuvieron Australia, Túnez y Dinamarca. Por su parte, Polonia quedó segunda en el Grupo C, por detrás de Argentina y por encima de México y Arabia Saudita.