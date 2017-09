Uruguay vs Argentina: detectan a jugador fantasma en el estadio Centenario

No hizo nada, absolutamente nada. Durante el partido entre Uruguay vs Argentina por la fecha 15 de las Eliminatorias Rusia 2018 disputado el jueves en el estadio Centenario de Montevideo, se detectó a un jugador fantasma

No, no se trata de una actividad paranormal. Sino de un futbolista que ingresó a los 68 minutos de juego, disputó en total 25 minutos y no hizo nada. Nada, literalmente, nada. Se trata del uruguayo Mathías Corujo que sustituyó a Álvaro González.

Sus números son nulos. Ceros en todas partes: nunca tocó el balón, no cometió ninguna falta, remates, pases, nada. Fue un espectador de lujo en plena cancha, un fantasma.

Ahora Uruguay debe visitar a Paraguay en Asunción en duelo que sacará chispas ante la urgencia de ambas selecciones de sumar en la tabla de posiciones de las Eliminatorias.

Argentina tiene un partido, sobre el papel, más accesible. Los dirigidos por Jorge Sampaoli reciben a Venezuela y una victoria los encaminará a Rusia 2018.