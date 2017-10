El entrenador Adenor Leonardo Bacchi ‘Tite’ afirmó que las de Brasil y Chile son “las mejores selecciones de Suramérica” a nivel “individual y colectivo” en este momento.

“Chile es un equipo que tiene en su ADN el ser bicampeón de la Copa América. Hace triangulaciones, jugadas cortas para profundizar después. Tiene jugadores de calidad muy alta. Los dos equipos son los mejores de Suramérica en términos individuales y colectivos”, declaró el seleccionador en una rueda de prensa en Sao Paulo.

Brasil, clasificada desde marzo, y Chile, que necesita un resultado positivo para por lo menos garantizarse la repesca, se medirán mañana en el Allianz Parque de Sao Paulo en el último partido de las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018.

Tite afirmó que el resto de las selecciones “no deben estar durmiendo por la responsabilidad” que supone jugarse el paso en la última fecha.

Y aunque la Canarinha no tiene esa urgencia, dijo que tiene “expectativas de juego muy altas” ante la Roja porque “el Mundial ya comenzó” para los brasileños, razón por la cual no introducirá demasiados cambios con respecto a su once de gala.

“No puedo desestructurar al equipo demasiado. Ya cambio al portero y al lateral izquierdo. Si cambio mucho pierdo la organización, la coordinación y la preparación del Mundial”, explicó.