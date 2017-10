¿Tiembla o no? Hernán Crespo acabó con el mito de la Bombonera y genera polémica

A pocas horas para el Perú vs Argentina que se jugará el 5 de octubre en la Bombonera de Buenos Aires, Hernán Crespo acabó con el mito del estadio de Boca Juniors. En una entrevista con FOX Sports, el exjugador aclaró algunas dudas sobre ciertos comentarios respecto al recinto deportivo.

“Argentina atraviesa una situación futbolísticamente preocupante. No solo por la cantidad de puntos, sino por lo que se demuestra en la cancha. Si bien aún está todo en nuestras manos, preocupa por ejemplo, el hecho de pensar superior. Me parece una locura y una falta de respeto tremenda a los jugadores”, comentó Hernán Crespo a Fox Sports.

Además, resaltó las virtudes del estadio de Boca Juniors. “No puedes comparar el Monumental con La Bombonera. Por un tema de capacidad y gente, River está en otro nivel. El otro día, un jugador de Boca recordó una frase mía en donde digo que La Bombonera tiembla. Tenía 18 años aquella vez, y River ganó 2-0, con un gol mío”, comentó.

“Además, a raíz de eso, hay algo preocupante. Salió un video en donde se ve que la estructura de ese estadio se mueve y no le damos la atención debida. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué la tribuna se caiga? ¿Qué haya muertos? Si esto sigue pasando hay que cerrar La Bombonera y ver su estructura. Me parece que La Bombonera no se mueve porque la gente grita, se mueve porque está mal hecha”, agregó.

Perú vs Argentina juegan el jueves a las 18:30 horas (horario local) por el pase directo al Mundial 2018.