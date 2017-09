"Teníamos para contratar a Ricardo Gareca y mira ahora lo que está haciendo con Perú"

Más temprano adelantamos algo, pero ahora la propia prensa lo menciona. Ricardo Gareca llama la atención en Argentina por el trabajo que viene realizando con la Selección Peruana y muchos se lamentan por haberlo fichado cuando pudieron hacerlo. Video en YouTube.

Fue el periodista Martín Liberman el que lanzó el lamento en su programa en canal 26 de la TV argentina.

“Teníamos al ‘Tigre’ Ricardo Gareca a la vuelta de la esquina, pero no lo hicimos caso. Como no usa Dolce & Gabana y es flaco dergabado, con el pelo largo, así todo (hizo un gesto de delgadez con el cuerpo), no le hicimos caso. Así somos los argentinos y mirá. ¿Ustedes creen que le vamos a ganar al ‘Tigre’ Gareca?, ¿lo creen sonso? Está haciendo historia con Perú, lo va a meter al mundial después de décadas. Te salvaste Sampaoli de no ser Bauza”, soltó furibundo Liberman.

“Tus cambios son una vergüenza, Sampaoli. Quiero ver tus cambios de cuando trabajabas en Chile. ¿Quieres terminar igual que Bauza? No convoques más a jugadores que no la sienten, convoca a los que quieren hacer lo mejor. Deja de gritar al borde del campo. No das tranquilidad, llenas de tensión a los jugadores”, prosiguió el polémico comentarista argentino.

En otro momento, Liberman se preguntó: ¿Por qué le vamos a ganar a Perú si no pudimos con Venezuela y si antes perdimos aquí (Buenos Aires) con Ecuador”, sostuvo.

Ricardo Gareca logró cosas importantes con la Selección Peruana y dejó a la blanquirroja cerca al Mundial después de muchos años tras la victoria ante Ecuador. (Video: América TV)