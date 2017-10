Siria aún sueña con Rusia 2018: empató 1-1 ante Australia en repechaje

VIDEO. Las selecciones de Siria, que marcó de penal a 5 minutos del final, y Australia empataron este jueves 1-1 en el partido de ida deñ repechaje asiático de las Eliminatorias Rusia 2018 jugado en el estadio Hang Jebat, de Krubong (Malasia).

Un gol de penal en el minuto 85 transformado por Omar Al Soma, que neutralizó el marcado por el jugador del Bochum alemán Robbie Kruse a 5 minutos del descanso, permite a Siria mantener sus opciones de seguir avanzando hacia Rusia 2018.

Kruse adelantó a Australia tras una brillante acción personal dentro del área que rubricó con un zurdazo cruzado. Los ‘Socceroos’ ya no pudieron anotar más tantos, pese a que en un acción estrellaron el balón2 veces seguidas en los palos.

Siria empató a 5 minutos del final al transformar Al Soma un penal por manos dentro del área en un salto de Mathew Leckie.

La selección de Siria accedió a la repesca de la zona asiática tras empatar 2-2 contra Irán el 5 de septiembre en Irán. Australia suma ya trece meses sin ganar fuera.

El partido de vuelta se jugará el 10 de octubre en Sydney. El ganador de esta eliminatoria a accederá a la repesca intercontinental contra el cuarto clasificado de la zona de la CONCACAF, actualmente la selección de Estados Unidos ¿Podrá Siria lograr el gran objetivo?

