Selección Peruana es portada de los diarios hoy 11 de septiembre

El último sábado se confirmó que la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) envió una solicitud a la FIFA para que el partido Perú vs Argentina se juegue en el estadio de Boca Juniors La Bombonera.

Argentina venía siendo local en el Monumental de Buenos Aires, pero ante los malos resultados la AFA decidió solicitar el cambio.

Enterado de esto, la Federación Peruana de Fútbol no demoró en levantar su voz de protesta y también envió una carta a la FIFA para pedir que La Bombonera no sea habilitada, pues no está capacitado para albergar un partido de Eliminatorias.

“Lamentablemente el Estadio determinado por la Asociación de Fútbol Argentino en el 2015 fue clausurado preventivamente por autoridades judiciales argentinas debido a los lamentables hechos conocidos por todos en relación a un gas pimienta que tiraron en el Estadio y que terminó con la suspensión de un clásico entre Boca Juniors y River Plate”, se puede leer en la misiva de la FPF, que fue revelada este domingo por Rpp.

El partido entre Argentina vs Perú se jugará el 5 de septiembre en Buenos Aires. El equipo de Ricardo Gareca llega al encuentro con 24 unidades, al igual que la Albiceleste. Este será un duelo de vida o muerte con aspiraciones al próximo Mundial.