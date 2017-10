Selección Peruana partió a la Videna para realizar el último entrenamiento

Con el equipo completo, los dirigidos por Ricardo Gareca salieron del Swissotel de San Isidro rumbo a la Videna para realizar el último entrenamiento rumbo a Buenos Aires. La Selección Peruana tiene programado partir a Argentina el miércoles en horas de la mañana para llegar 24 horas antes para jugar contra la Albiceleste en la Bombonera.

En horas de la noche, Renato Tapia fue el último jugador en arribar a la capital para concentrar con la Selección Peruana. De esta manera, este martes el equipo de Ricardo Gareca cumplirá con su noveno y último día de entrenamiento en la Videna.

“Siempre hemos tomado los partidos paso a paso, primero es Argentina y luego Colombia. Cada partido lo hemos tomado como una final, hace un año nadie confiaba en nosotros y ahora estamos a un paso de lograr el objetivo”, dijo Renato Tapia.

“Nuestra meta siempre ha sido ganar la mayor cantidad de partidos. Sobre jugar en la Bombonera manifestó: “Nunca he jugado ahí, no creo que sea una motivación, me da igual”, agregó.