Selección Peruana: Miguel Company criticó la victoria conseguida frente a Bolivia

El entrenador Miguel Company, quien actualmente se mantiene alejado de las canchas, no se mostró muy contento tras la victoria de la Selección Peruana sobre Bolivia tras manifestar que el estilo que presentó el equipo de Ricardo Gareca no daba confianza alguna.

“En el balance, se ganaron 3 puntos vitales. Pero la realidad es otra: no dependemos de un partido, sino de 4. Con el nivel que mostramos ayer es difícil que ganemos los demás partidos, sin querer ser pesimista. Se vienen dos visitas seguidas que por localía nomás ya son difíciles, siendo equipos en la misma situación de nosotros, aún más. Espero que Perú mejore su rendimiento futbolístico”.

Sobre el partido frente a Ecuador en Quito, Miguel Company espera que la mentalidad cambie porque no tendrán la misma suerte ya que el conjunto ‘tricolor’ presentará la ventaja de jugar con la altura a favor.

“Perú tiene que ir a Ecuador por tres puntos. Fue muy pobre en un momento en que Sudamérica no pasa por un buen momento. Salvo Brasil no hay un país que sea digno de respeto y alabanza. Perú me deja mucha pobreza, pero los demás equipos también. Ecuador apuesta por la potencia: fuerza más velocidad. El Farfán de ahora no llega al 30 por ciento de lo que fue. Si llega así a Quito, será un jugador menos. Me agrada mucho que Guerrero esté allá”.

Cabe resaltar que la Selección Peruana se medirá a Ecuador este martes 05 de septiembre a partir de las 16:00 (horario peruano) por la fecha 16 de las Eliminatorias Rusia 2018.