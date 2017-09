El resumen de la fecha 15 de Eliminatorias Rusia 2018 en divertidos memes

El día 31 de agosto culminó la fecha 15 de las Eliminatorias Rusia 2018, que dejó una serie de resultados favorables para la Selección Peruana y la Selección de Paraguay. Ambos equipos sumaron de a tres y el resto de equipo se estancaron, poniendo una tabla de posiciones muy apretada a falta de tres fechas.

Brasil venció 2-0 a Ecuador y es inamovible del primer lugar con 36 puntos. Colombia no pudo sumar de a tres de visita ante Venezuela, igualando a cero en Puerto Nuevo. Por otro lado, Uruguay vs Argentina protagonizaron el partido de la fecha, pero no se hicieron nada en el Estadio Centenario de Montevideo.

La sorpresa de la fecha fue Chile, que perdió en casa por 3-0 ante Paraguay. Claudio Bravo sufrió más de la cuenta y su selección quedó en el cuarto lugar con 23 puntos.

Perú y Paraguay suman 21 y se suman al pelotón de arriba de las Eliminatorias Rusia 2018. Con estos resultados, divertidos y ocurrentes memes hicieron de las suyas y resumieron lo que ocurrió en diferentes partes de Sudamérica.