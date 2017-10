El ‘Pibe’ Valderrama advierte que “Perú no dejará escapar la oportunidad”

Con la derrota en último minuto, Colombia se complica en la tabla de posiciones y jugará la clasificación ante Perú en el Nacional de Lima este martes 10 de octubre. Una voz autorizada para opinar la situación de los ‘cafeteros’ es Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, quien criticó la acción de José Pekerman en la última fecha de las Eliminatorias Rusia 2018.

“Estos peruanos no van a dejar pasar esta oportunidad. Gol el de que sea. Pero tenemos que ganar”, dijo ‘El Pibe’ en una conferencia de prensa, en el marco del Perú vs. Colombia que se jugará este martes desde las 6:30 p.m.

“No podemos dar papaya. Dimos papaya. La madre. No entiendo a estos directivos del fútbol colombiano. Tuvimos que jugar 3:30 p.m. con el mono abajo [sol]. ¿Por qué vamos a cambiar el horario? ¿Alguien se murió a esa hora?”, agregó el ex Real Valladolid.

“Jugué 20 años en la selección y no voy a comprar boletas. Sería lo último que me pasara en esta vaina”, concluyó ‘El Pibe’.

Perú vs Colombia se juega este martes a las 18:30 horas (horario local) en el Nacional de Lima. Colombia llega con 26 unidades, mientras Perú tiene 25. El que gane tiene el boleto asegurado para el próximo Mundial 2018.