Phillip Butters no da marcha atrás y lanza duras críticas a la Selección Peruana

No, no y no. Phillip Butters se mantiene en sus pensamientos e ideas sobre el trabajo de Ricardo Gareca en la Selección Peruana y su situación en las Eliminatorias Rusia 2018, a pesar de que estamos en la cuarta casilla que da acceso directo al mundial. Video en YouTube.

Phillip Butters va a morir en su palo, no se va a subir al coche, cuando antes lanzó fuertes críticas al juego de Perú, al sistema o al trabajo de Ricardo Gareca y a la gestión de Edwin Oviedo en la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Butters señaló que Perú está ahí, en el cuarto puesto, por el fallo del TAS que nos dio la victoria ante Bolivia en La Paz, partido que en la cancha perdimos.

Además, el polémico periodista de radio Exitosa aseguró que los resultados de otros partidos favorecieron como nunca a nuestra selección. No sirven de nada las 3 victorias consecutivas, sin el fallo del TAS, Perú ya estaba eliminada, recordó Butters. En el video en YouTube podrás apreciar lo que dijo del partido de Perú y su victoria ante Ecuador en Quito.

En Argentina comentaron así el triunfo de la Selección Peruana en Quito frente a Ecuador. Tal vez en la prensa albicelestes no esperaban el empate ante Venezuela. (Video: YouTube)